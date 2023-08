Ac. Viseu garante Issoufi Maiga para o ataque até 2027

O Ac. Viseu continua ativo neste últimos dias de mercado e garantiu mais um reforço para o plantel de Vítor Martins, com Issoufi Maiga, extremo de 21 anos, a assinar um contrato válido por quatro temporadas.O jovem maliano estreou-se na temporada passada no futebol europeu, pela porta do Trofense, tendo sido um dos destaques da formação que acabou por não evitar a descida à Liga 3. Pela turma da Trofa, assinou quatro golos e duas assistências em 27 encontros.Vítor Martins recebe assim mais uma opção de ataque para o seu plantel, depois de esta segunda-feira ter visto oficializada a contratação do ponta-de-lança Steven Petkov.