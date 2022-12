Ac. Viseu multado por insultos no clássico com o Tondela: «Morram queimados»

O Ac. Viseu recebeu e venceu o Tondela, no clássico beirão, por 4-1, em jogo da Allianz Cup, num encontro que ficou marcado por insultos de alguns adeptos da formação da casa ao rival.Por essa razão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu os viseenses por "Comportamento que perturba ou ameaça a ordem e a disciplina". No mapa de castigos revelado esta sexta-feira, podem ler-se alguns dos impropérios entoados durante a partida do grupo H da prova: "Tudo a saltar, tudo a saltar, Tondela é merda, Tondela é merda" ou "CDT [Clube Desportivo Tondela] morram queimados" foram frases ouvidas durante a segunda parte do jogo.Durante a flash interview, os mesmos insultos voltaram a ser proferidos, agora ao técnico Tozé Marrecos. "No momento em que o treinador do Tondela estava em direto, os adeptos situados na bancada nascente central-setor 12, perfeitamente identificados com adereços doclube visitado (Académico de Viseu), bonés cachecóis e camisolas, entoaram em uníssono o seguinte "morram queimados filhos da puta, Tondela é merda", lê-se no comunicado.O comportamento dos próprios adeptos já mereceu a reprovação do Ac. Viseu através das redes sociais. "A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD vem por este meio repudiar veementemente os acontecimentos ocorridos durante e após o jogo de ontem, realizado no Estádio Municipal do Fontelo entre o Académico de Viseu e o Clube Desportivo de Tondela, a contar para a 4ª Jornada da Allianz Cup.O Académico de Viseu não se revê minimamente em cânticos ou em quaisquer condutas que visem apenas promover a violência, ofender o adversário e negar os princípios éticos inerentes à prática desportiva em geral e ao futebol em particular. Fair play, sã rivalidade, respeito e humanismo são valores que sempre pautaram a história do Académico de Viseu, valores de que o Académico nunca abdicará e que tudo fará para proteger", pode ler-se.