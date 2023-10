Ac. Viseu negoceia contratação de Fábio Pereira com a UD Oliveirense

A trabalhar no dossiê da sucessão de Vítor Martins desde a confirmação da sua saída, na sequência da eliminação da Taça de Portugal, a SAD do Ac. Viseu já tem definido o alvo desejado para assumir o comando da equipa principal. Segundo apurou, Fábio Pereira, atual treinador da UD Oliveirense, é o nome pretendido e a administração dos viriatos encontra-se em negociações com a formação de Oliveira de Azeméis para assegurar a libertação do madeirense.A cumprir a terceira temporada ao serviço da UD Oliveirense, emblema ao qual chegou com a missão de garantir o regresso à 2ª Liga, objetivo alcançado logo na época de estreia, o técnico, de 44 anos, tem contrato até ao final de 2023/24, pelo que a SAD só aceitará a sua saída mediante o pagamento de uma compensação financeira.Neste processo negocial, o Ac. Viseu tem a seu favor o facto de oferecer ao técnico madeirense a possibilidade de abraçar um projeto claramente apontado à subida de divisão. O desejo de treinar na 1ª Liga já foi, aliás, várias vezes, anunciado por Fábio Pereira. "Já estive uns degraus mais abaixo e é um objetivo que tenho. Era desde que comecei a treinar e agora, estando tão próximo, torna-se cada vez mais apetecível e possível de alcançar", referiu o técnico, em entrevista ao nosso jornal, em janeiro deste ano.O Ac. Viseu avalia várias possibilidades, mas, neste momento, o seu foco está em Fábio Pereira.