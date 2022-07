Ac. Viseu volta a pescar na Alemanha: Soufiane Messeguem é reforço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu continua a ser um dos clubes mais ativos em termos de mercado de transferências e, depois de Roberto Massimo, assegurou agora a contratação de Soufiane Messeguem. O médio alemão assinou até 2026.Produto da formação do Wolfsburgo, o jovem, de apenas 21 anos, autou no Erzgebirge Aue na temporada passada. Apesar de a sua equipa ter descido de divisão, Soufiane Messeguem foi utilizado em 22 encontros.O médio apresenta-se em Viseu com um currículo interessante, isto na medida em que soma 18 internacionalizações pelas seleções jovens da Alemanha.