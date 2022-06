André Almeida é o segundo reforço para a defesa do Académico de Viseu

O Académico de Viseu garantiu mais um reforço para o setor defensivo ao contratar André Almeida, central de 27 anos que jogava no Sporting da Covilhã, informou esta quarta-feira a SAD do clube da Liga Sabseg.

André Almeida esteve as duas últimas temporadas nos 'leões da serra', nos quais foi habitual titular, alinhando em 71 partidas oficiais e marcando cinco golos. Formado no Real Massamá, transferiu-se para o Belenenses, onde nunca jogou na principal equipa, regressando por empréstimo ao clube onde se formou, do qual saiu para o Stumbras, da Lituânia.

O defesa voltou a Portugal em 2019, de novo para jogar no Real Massamá, rumando depois para o Sporting da Covilhã.

O jogador estava em final de contrato com o clube serrano e mudou-se agora para o 'vizinho' Académico de Viseu, sendo o terceiro reforço oficialmente confirmado, depois do central brasileiro Ícaro Silva (ex-Feirense) e do médio defensivo Capela, que jogava no Penafiel.

Para o plantel, que, na época 2022/23, vai continuar a ser orientado pelo técnico Pedro Ribeiro, foram já confirmadas as renovações do médio internacional angolano Paná, do lateral direito Bandeira e do jovem avançado Miguel Sena.

Com contrato com o clube beirão, transitam para a nova época os jogadores Luisinho, Musa Yahaya, Yuri Araújo, Tiago Mesquita, Vítor Bruno, Nuno Tomás, Daniel Nussbaumer, Mbaye e Cheik Niang.