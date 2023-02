André Almeida: «Estivemos muito perto de marcar»

André Almeida considerou positiva a exibição do Ac. Viseu frente ao FC Porto (0-1), nos quartos de final da Taça de Portugal.

"A nossa primeira parte foi muito boa e a segunda também. A diferença foi ter de correr atrás do prejuízo porque o FC Porto marcou cedo e isso teve peso na estratégia, mas faz parte do jogo. Sabíamos que a qualquer momento também podíamos ter marcado e estivemos muito perto de o fazer", disse o defesa à Sport TV, destacando depois o apoio recebido desde as bancadas do Fontelo: "Foi magnífico o apoio. Fruto da nossa entrega e determinação. Agora concentração no campeonato. Foco jogo a jogo e no final fazemos as contas e vemos o que vai dar."