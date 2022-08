André Clóvis denuncia insultos racistas na visita ao Farense

O futebolista brasileiro André Clóvis, do Ac. Viseu, denunciou este sábado mais um episódio que deve lamentar não só o futebol, mas o desporto em si. O jogador, de 24 anos, foi alvo de insultos racistas quando foi substituído no empate em casa do Farense (2-2), na 2.ª Liga.O incidente aconteceu aquando da saída do avançado da turma viseense aos 83', pela linha lateral. Quando este caminhava ao longo do campo, ouviu palavras insultuosas por parte dos adeptos algarvios. O jogador não respondeu, mas no final da partida o caldo entornou. Ao que tudo indica, os apoiantes algarvios continuaram com os impropérios e André Clóvis reagiu dirigindo-se aos adeptos. Foram os próprios colegas de equipas a travar o jogador, que se preparava para entrar em confrontos físicos na bancada. André Clóvis viria a ser expulso pelo árbitro José Bessa.Segundoapurou, o Ac. Viseu já comunicou a situação à Liga Portugal, pois, além de André Clóvis, também Famana Quizera e Kauã Oliveira foram alvos de insultos racistas.