André Clóvis e o prémio de melhor marcador da Liga SABSEG: «Era o que mais queria receber»

André Clóvis, avançado do Académico de Viseu, recebeu esta quinta-feira, no relvado do Estádio do Fontelo, o prémio de melhor marcador da Liga SABSEG na época 2022/23 (28 golos marcados).

Em declarações aos meios da Liga Portugal, o jogador dos viriatos assumiu que este era o prémio que mais desejava receber. "Estou muito feliz, este era o prémio mais especial e aquele que mais queria receber. Foi uma época difícil, mas, graças a Deus, consegui receber este prémio maravilhoso", começou por dizer o avançado do Ac. Viseu, antes de distinguir o golo apontado ao Benfica B como o favorito da época: "Praticamente todos mas escolho o golo frente ao SL Benfica B, aqui em casa. Foi de bicicleta, esse aí vai ficar registado na minha vida, foi também dedicado à minha mãe, ela esteve aqui nesse jogo... Que golaço!", reconhece o ponta-de-lança de 25 anos, que ainda conseguiu bater o recorde de melhor marcador do milénio na competição.





"Ela merece, ela e o meu irmão [Anderson Oliveira, jogador do V. Guimarães], a minha família, que está sempre comigo, e os meus empresários também. Eles estão sempre comigo, mas este prémio foi especialmente para ela. Mãe, eu te amo!", disse.