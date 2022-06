André Clóvis reforça Ac. Viseu por empréstimo do Estoril

André Clóvis é reforço do Ac. Viseu na nova temporada. O avançado brasileiro, de 24 anos, chega ao Fontelo por empréstimo do Estoril válido por uma temporada.Na época finda, fez um total de 28 jogos pelos canarinhos, mas apenas oito na condição de titular, tendo ainda marcado dois golos. Agora parte para um novo desafio no segundo escalão, onde procurará ser titular na equipa comandada por Pedro Ribeiro.Em setembro do ano passado, André Clóvis prolongou o seu contrato com o Estoril até 2024 e ficou com cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.