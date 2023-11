Arthur Chaves e a conquista nos Jogos Pan-Americanos: «Sentimento de dever cumprido»

O Brasil conquistou, na madrugada deste domingo, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023, no Chile, vencendo a seleção anfitriã nos penáltis, depois de um empate no tempo regulamentar. Para esse desfecho muito contribuiu o central Arthur Chaves, do Ac. Viseu, que fez a assistência para o golo do empate."Estou muito feliz e com o sentimento de dever realizado após o Pan-Americano. O Brasil não ganhava a medalha de ouro há muito tempo e quebrar esse tabu foi muito especial", sublinhou o defesa, que ajudou o Brasil a conquistar um título que fugia há 36 anos e que a canarinha conquistou pela quinta ocasião.Agora, o foco volta a estar no emblema viriato, ao qual se prepara para regressar: "Tenho acompanhando o Académico, vejo todos os jogos e falo diariamente com meus companheiros da equipa. Estamos todos muito otimistas para colocar o Académico onde merece estar."Quem também conquistou a medalha de ouro foi Andrew, guarda-redes do Gil Vicente, que foi suplente.