Arthur Chaves sobre a seleção do Brasil: «É um sonho realizado»

Arthur Chaves é dos convocados por Ramon Menezes para a seleção de Sub-23 do Brasil, que vai disputar os jogos Pan-Americanos entre 20 de outubro e 5 de novembro. O central, através da comunicação do Ac. Viseu, elogiou o clube por lhe ter aberto as "portas de Portugal e da Europa". "Desde que cheguei aqui, sinto-me muito mais preparado e maduro para os desafios que o futebol me apresenta", afirmou.A cumprir a sua segunda temporada com os viriatos e já com 36 jogos disputados desde 2022, Arthur Chaves está safisfeito por ter "atingido" um "objetivo". "Chegar à seleção é um sonho realizado. Agradeço sempre o apoio da minha família e dos meus companheiros de equipa", disse o jogador de 22 anos.Por fim, Arthur Chaves agradece o papel dos adeptos, revelando que o apoio "faz toda a diferença". "Agradeço aos adeptos que sempre me apoiaram a mim e à equipa. Sinto que somos muito bem acolhidos pela cidade", concluiu.O Brasil está no mesmo grupo que Estados Unidos, Honduras e Colômbia.