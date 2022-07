Avançado formado no PSG apontado ao Ac. Viseu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De acordo com as informações avançadas pelo jornal 'L'Équipe', Daniel Labila, avançado de 19 anos, está prestes a mudar do Standard Liege para o Hoffenheim, clube alemão que vai emprestar o jovem jogador ao Ac. Viseu.

Labila fez a sua formação no PSG, tendo-se transferido na época passada para a formação belga, onde atuou pela equipa sub-21. Aposta de futuro dos germânicos, a estratégia passa por cedê-lo ao clube português para que possa crescer e somar minutos de competição.

A confirmar-se, será mais um jogador dos alemães a fazer o seu caminho até Viseu, numa relação que ganhou força com a entrada da Hobra na SAD dos viriatos, uma vez que a empresa de investimento alemã também é investidora no Hoffenheim.

Fruto dessa relação, o Ac. Viseu já recebeu por empréstimo dos alemães o guardião Gril, entretanto contratado em definitvo, e Cakar, na época passada, tendo já esta temporada contratado Gauthier Ott ao mesmo clube.