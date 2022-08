Central do Avaí poderá chegar ao Ac. Viseu através do Hoffenheim

O Ac. Viseu poderá vir a receber mais um reforço como resultado da sua relação com o Hoffenheim. De acordo com a imprensa brasileira, o clube alemão está perto de assegurar o central Arthur Chaves, dos brasileiros do Avaí, por uma verba superior a dois milhões de euros, passando depois o plano por o emprestar aos viriatos para ganhar rodagem.Com 21 anos, o central leva 27 jogos realizados em 2022, com um golo marcado, naquela que está a ser a sua época de afirmação na equipa principal do clube que milita no Brasileirão e no qual fez a sua formação.