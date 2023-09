Diretor desportivo, coordenador e treinador do Ac. Viseu suspensos por insultos ao árbitro

O diretor desportivo, o coordenador técnico da equipa principal e o treinador do Ac. Viseu foram esta quinta-feira suspensos e multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Fubetol (FPF), na sequência de factos ocorridos na fase final do jogo com a UD Oliveirense. Bessa e Fernando Ferreira, diretor e coordenador, foram suspensos por 30 dias e multados em 1785 euros cada um, ao passo que Vítor Martins foi suspenso por uma partida e ainda alvo de uma coima de 1428 euros. Em causa, segundo o relatório do árbitro, estão insultos ao árbitro David Rafael Silva e ao quarto árbitro Humberto Teixeira.Fernando Ferreira, de acordo com o relatado, foi expulso pelo árbitro num momento em que "que se encontrava junto ao 4.° árbitro agarrando este pelo braço e dizendo 'Já te conheço de outras andanças! Vou-te f****, és um filho da p***!'". Adicionalmente, o diretor desportivo dos beirões terá acedido à "Zona Técnica, em concreto à entrada do túnel de acesso aos balneários para protestar com a equipa de arbitragem, tendo sido considerado expulso pelo árbitro.".Relativamente a Bessa, em causa estiveram "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva", depois do treinador Vítor Martins ter sido expulso. "Dirigiu-se na direção do árbitro impedindo a sua passagem e dizendo: 'Isto é uma vergonha e o teu 4° árbitro é uma vergonha! Não pode ser esta merda!'. Após a exibição do CV dirigiu-se na direção do árbitro com o dedo apontado na sua direção dizendo: 'És um atrasado mental!'. No túnel de acesso aos balneários voltou a dirigiu-se ao árbitro e disse: " Vais descer de divisão! Vou-te f****!'".Por fim, o treinador Vítor Martins foi expulso pelo árbitro principal, depois de se ter dirigido "ao 4.° árbitro com o dedo em riste, apontado na sua direção dizendo repetidamente em tom agressivo: 'Vou-te f****... vou-te f***". "Após a exibição do cartão vermelho, voltou a dirigir-se de forma agressiva e invadindo o espaço pessoal do 4.° árbitro, tendo sido agarrado por elementos técnicos da própria equipa. Já no túnel de acesso aos balneários voltou a dirigiu-se ao 4.° árbitro dizendo:"Vou-te f***, vou-te f***!"."