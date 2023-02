Domen Gril eleito melhor guarda-redes da Liga Sabseg nos meses de dezembro e janeiro

A Liga Portugal anunciou, esta segunda-feira, que Domen Gril, guardião do Ac. Viseu, venceu o prémio de Guarda-Redes do Mês na Liga Sabseg, alusivo aos meses de dezembro e janeiro. O esloveno recebeu 25,19 por cento dos votos dos treinadores da competição.Durante o período em questão, o guarda-redes, de 21 anos, participou em cinco encontros, tendo sofrido apenas quatro golos e ajudado os viriatos a manterem-se invencíveis durante esses dois meses da prova.Nesta eleição, Gril bateu a concorrência de Bruno Brígido, do Estrela da Amadora, e Gonçalo Tabuaço, do B SAD, que reuniram 16,30 e 13,33 por cento das preferências, respetivamente, ocupando as restantes posições do pódio.