Empresa alemã adquire 51 por cento do capital social da SAD do Ac. Viseu

O Ac. Viseu anunciou, esta sexta-feira, a entrada da Hobra, empresa alemã especializada em investimentos desportivos, na SAD dos viseenses. O novo investidor negociou com António Albino a compra de 51 por cento do capital social da Sociedade Anónima Desportiva dos viriatos, sendo que o dirigente mantém-se no Conselho de Administração e continuará como presidente da direção do clube.





"Decidimos de forma consciente, por Viseu e pelas suas pessoas. O nosso investimento está planeado como um investimento a longo prazo no futebol português e estamos entusiasmados com a missão de acompanhar o Académico de Viseu e os seus adeptos na sua trajetória futura", explicou Mariano Maroto Lopez, administrador da Hobra.Por seu lado, António Albino defendeu que esta é a melhor solução para o Ac. Viseu: "Estamos muito contentes por ter encontrado na Hobra um parceiro que dê estabilidade ao Académico e com o qual o clube possa dar os próximos passos no seu desenvolvimento. Nas nossas conversas com a Hobra chegámos rapidamente à conclusão de que a empresa e os seus representantes, com a sua abordagem de longo prazo, são uma excelente opção para o Académico e para nós".