Ezequiel Ramírez apresentado como reforço do Ac. Viseu

O Ac. Viseu anunciou, este domingo, a contratação de Ezequiel Ramírez. O jogador argentino, recorde-se, já havia sido utilizado por Pedro Ribieiro na partida que os viseenses realizaram frente ao Rio Ave.O extremo, de 23 anos, chega a Viseu por empréstimo do San Telmo e prepara-se para viver a primeira experência na Europa. Ezequiel Ramírez conta ainda com passagens por Defensa y Justicia e Estudiantes.No plano coletivo, o Ac. Viseu inicia o campeonato com uma visita ao reduto do Benfica B.