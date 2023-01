Fontelo interditado a duas semanas da receção do Ac. Viseu ao FC Porto para a Taça de Portugal

A Liga Portugal anunciou a interdição do Estádio do Fontelo, casa do Ac. Viseu, depois do recinto ter recebido duas notas negativas nos três últimos jogos lá disputados. Segundoapurou, também o Estádio do Mar, do Leixões, será interditado em breve pelas mesmas razões."Na sequência dos critérios infraestruturais do Manual de Licenciamento, e após duas notas negativas nos últimos três jogos, a última decorrente do último encontro relativo à 17ª jornada, Ac. Viseu – CD Nacional, a Liga Portugal notificou a Sociedade Desportiva viseense da imediata e preventiva interdição para qualquer uso do relvado do Estádio Municipal do Fontelo. Recorde-se que esta interdição durará, até que o relvado apresente condições e adequado à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições", informou a Liga Portugal.A situação surge a pouco mais de duas semanas do Ac. Viseu receber o FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, encontro marcado para dia 8 de fevereiro. De notar que esta interdição diz apenas a provas organizadas pela Liga Portugal, pelo que não se aplica, pelo menos para já, aos encontros da Taça, da responsabilidade da FPF.Sérgio Conceição já criticou nas últimas semanas o estado do relvado do Fontelo, tendo a CM Viseu reagido, informando sobre a contratação da empresa RED para levar a cabo a recuperação do tapete verde assim que as condições climatéricas o permitissem.