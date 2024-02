Gril eleito o melhor guarda-redes de janeiro na Liga Sabseg

View this post on Instagram A post shared by Liga Portugal (@ligaportugal)

A Liga Portugal revelou, esta segunda-feira, que Domen Gril, do Ac. Viseu, foi eleito o melhor guarda-redes de janeiro na Liga Sabseg, na votação realizada pelos técnicos da 2.ª Liga.No período em questão, o esloveno, de 22 anos, foi o dono da baliza nos quatro jogos disputados pelos viriatos, sofrendo apenas dois golos e ajudando a sua equipa a conquistar oito pontos em 12 possíveis.Curiosamente, Gril recolheu o mesmo numero de votos de Gustavo França, do Nacional, mas acabou por ter tido menos minutos efetivos de jogo - 392 contra os 400 do guardião dos insulares. No último lugar do pódio ficou Oláfsson, do Mafra.