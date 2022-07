Gril regressa em definitivo ao Ac. Viseu

O Ac. Viseu oficializou, este sábado, a contratação em definitivo de Domen Gril, guardião esloveno que representou os viseenses na temporada passada por empréstimo do Hoffenheim. O jogador, de 21 anos, assinou por quatro temporadas, ou seja, até 2026.Em 2021/22, Gril foi titular indiscutível da baliza do Ac. Viseu, tendo disputado 27 partidas e acumulado várias distinções de melhor em campo, sobretudo na reta final da Liga Sabseg, numa fase em que clube ainda procurava a assegurar a permanência. As boas exibições em Viseu valeram-lhe também a chamada aos sub-21 da Eslovénia.Com esta contratação, Pedro Ribeiro fica com quatro guarda-redes no plantel, depois da contratação de João Monteiro, da B SAD, da renovação de Ricardo Janota e a provável continuidade de Mbaye, que sofreu uma lesão grave no início da época transata.