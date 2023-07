O Ac. Viseu oficializou esta quarta-feira a contratação de Henrique Gomes, lateral-esquerdo que passou as últimas quatro temporadas ao serviço do Gil Vicente, clube onde fez também boa parte da formação. O defesa, de 27 anos, assinou um contrato válido até junho de 2024.Suplente de Adrián Marín na época transata, jogador que se transferiu entretanto para o Sp. Braga, Henrique Gomes fez apenas 14 pelos gilistas. Em 2021/22, somou ainda menos jogos, participando em apenas oito, mas marcando um golo decisivo na vitória da equipa de Barcelos na visita ao guerreiros do Minho.Nos viriatos, Henriques Gomes vai concorrer com Igor Milioransa por um lugar no lado esquerdo da defesa.