Iluminação do Estádio do Fontelo adjudicada por cerca de 379 mil euros

Tal como é possível confirmar no portal Base.Gov, o processo de adjudicação da nova iluminação artificial, com recurso a luz LED, do Estádio Municipal do Fontelo já está concluído, com as obras a ficarem orçamentadas em 378.975,05 euros e a cargo da empresa QBeiras Energia.A autarquia tem a expectativa que as obras arranquem em breve e que estejam terminadas no início de novembro, embora a empresa tenha 140 dias para realizar a operação, a contar a partir do arranque dos trabalhos.Relembre-se que devido à ausência da iluminação artificial, o Ac. Viseu tem realizado todos os jogos no Estádio do Fontelo em horário diurno, sendo que após a conclusão desta empreitada, o clube passará a poder jogar à noite.