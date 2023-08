Internacional haitiano reforça ala direita do Ac. Viseu

O Ac. Viseu oficializou a contratação de Jeppe Simonsen, ala direito de 27 anos. O internacional pelo Haiti, mas nascido na Dinamarca, chega proveniente do Podbeskidzie, da Polónia, clube com o qual a SAD viriata chegou a acordo para a transferência, e assina um contrato válido até 2025.Com capacidade para atuar tanto a lateral como a extremo no lado direito do terreno, Jeppe Simonsen assinou quatro golos e outras tantas assistências durante a última temporada, durante a qual participou em 33 encontros. Antes de se mudar para a Polónia, o ala esteve largas épocas ligado ao SonderjyskE, pelo qual fez a formação e onde conquistou uma Taça da Dinamarca.