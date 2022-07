Internacional sub-21 alemão a caminho do Ac. Viseu

Roberto Massimo, médio alemão de 21 anos, estará prestes a reforçar o meio-campo do Ac. Viseu, de acordo com o jornal 'Bild'. Ao que tudo indica, o internacional sub-21 vai chegar aos viriatos por empréstimo do Estugarda.Sem espaço no clube alemão, onde fez 19 jogos, a maioria dos quais na primeira metade de 2021/22, e apontou dois golos pela equipa principal, o jogador, que terminou a formação no Arminia Bielefeld, vai procurar somar mais minutos de utilização em Portugal e reencontrar o seu melhor futebol.A confirmar-se, será mais um reforço do Ac. Viseu a chegar da Alemanha, depois de Gril e Ott. Esta manhã, foi notícia a possível chegada de Daniel Labila, proveniente do Hoffenheim, que estará prestes a segurar o jovem, de 19 anos, junto Standard Liège.