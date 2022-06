Ricardo Janota, guarda-redes de 35 anos, renovou contrato com o Ac. Viseu até 2023. O acordo foi anunciado esta sexta-feira pelos viriatos.Na temporada passada, o guardião, de 35 anos, foi suplente do esloveno Domen Gril, tendo participado em nove jogos pelo Académico. Janota, que já tinha defendido as redes do clube beirão nas épocas 2013/14 e 2015/16, prepara-se para representar os viriatos pela quinta época consecutiva, desde que retornou ao clube pela segunda vez, em 2018/19.Além de Janota, Paná, Miguel Sena e Rafael Bandeira também já prolongaram os respetivos vínculos com o Ac. Viseu.Autor: T.G.