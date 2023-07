Javier Currás renova com o Ac. Viseu

O Ac. Viseu comunicou oficialmente, este sábado, a renovação do médio espanhol Javier Currás, de 20 anos. O jovem jogador prolongou o seu vínculo com os viriatos até junho de 2024.Currás chegou ao Ac. Viseu na última temporada após deixar as camadas jovens do Atlético de Madrid. Com esta prorrogação do contrato, o espanhol vai avançar para a sua segunda temporada na formação comandada agora por Vítor Martins.O criativo mantém assim a confiança da direção do Ac. Viseu, apesar de ter somado apenas 107 minutos distribuídos pelas quatro partidas que disputou pelo emblema viseense em 2022/23. O médio junta-se ao guarda-redes Momo Mbaye como os jogadores que já tiveram a renovação de contrato oficializada pelo clube.