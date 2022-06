João Monteiro é reforço do Ac. Viseu para as próximas duas temporadas

Depois de ter anunciado que que Igor Milioransa assinou em definitivo, o Ac. Viseu apresentou há pouco um novo reforço para 2022/23. Trata-se de João Monteiro, guarda-redes que alinhava no Belenenses SAD e que assinou por dois anos com os viriatos.O guardião, que atuou como jogador de campo no célebre jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, atuou maioritariamente pelos sub-23 na época passada, onde realizou oito jogos. Na formação, o jovem, de 21 anos, representou o Coimbrões e o Benfica.Com a chegada de João Monteiro, a baliza do Ac. Viseu deve ficar fechada, isto na medida em que Pedro Ribeiro, treinador com quem o novo reforço já trabalhou, conta ainda com Mbaye e Ricardo Janota.