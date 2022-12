Jorge Costa após goleada ao Tondela: «Poderia ter havido mais golos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Costa era um treinador satisfeito após a goleada (4-1) do Ac. Viseu diante do Tondela e consequente apuramento para os 'quartos' da Allianz Cup."Jogámos contra uma boa equipa, num relvado difícil, mas que se aguentou minimamente bem, e tivemos uma vitória justíssima. Foi um belo espetáculo de futebol, num jogo que era decisivo e em que se poderia pensar que seria um jogo mais fechado, mas foi um bom jogo", começou por referir o treinador dos viriatos."[Vitória por 4-1] Não sei se são números exageros, ou não, sei é que tivemos várias oportunidades de golo. Penso que se defrontaram duas boas equipas, que mereciam um relvado melhor mas, repito, penso que a nossa vitória é justíssima", acrescentou, lembrando que até podiam ter sido marcados mais golos: "Poderia ter havido mais golos, o Tondela também se calhar merecia ter feito pelo menos mais um golo. São duas equipas que gostam de jogar, que têm jogadores com qualidade para jogar bem."