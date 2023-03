Jorge Costa arrasa jogadores: «Levámos um banho de humildade que nos vai servir para a vida»»

Jorge Costa exaltado com adeptos da própria equipa: treinador do Ac. Viseu foi direito à bancada



Jorge Costa, treinador do Ac. Viseu, abordou derrota em casa do Mafra (2-0), em jogo da Liga Sabseg, mas não quis falar de bate-boca com adeptos após o apito final . O técnico português mostrou um discurso cáustico em relação aos jogadores e garantiu que os avisou."O jogo começou e nós ficámos na Ericeira porque não estávamos. Não foi por falta de aviso. Agora é fácil falar, mas não é. Prevíamos que isso pudesse acontecer. O jogo às 2 da tarde, com calor, o campo mais aberto e os jogadores foram avisados. Não há desculpas", frisou Jorge Costa à Sport TV, visivelmente aborrecido com o que sucedeu dentro das quatro linhas no Municipal de Mafra."O Mafra é uma equipa que joga bom futebol. Acho que hoje levámos um banho de humildade que nos vai servir para a vida. Alguma coisa aconteceu. Não gostaria agora aqui de estar a falar muito. Levámos uma lição de vida e um banho de humildade. Espero e tenho a certeza absoluta que nos vai servir para o futuro", assumiu o treinador, de 51 anos, que poderia ter visto o seu conjunto apanhar o Farense, no 3º lugar, em caso de vitória.Sobre as hipóteses de vitória em Mafra, Jorge Costa foi elucidativo: "Tínhamos hipóteses de ganhar este jogo? Não, jamais", frisou.