Jorge Costa despede-se do Ac. Viseu: «Vivemos momentos inacreditáveis e inesquecíveis»

Um dia depois da saída inesperada do comando técnico do Ac. Viseu, Jorge Costa recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao clube, descrevendo a sua passagem pelos viriatos como "uma das experiências mais marcantes" da sua carreira, onde viveu "momentos incríveis e inesquecíveis".Agradecendo "a todos os que fizeram parte desta jornada incrível", o técnico, de 51 anos, enalteceu o apoio incondicional dos adeptos, referindo que este comprovaram de que fez parte "de algo maior do que apenas um clube de futebol".Jorge Costa deixou ontem o comando técnico do Ac. Viseu, tendo rescindido por mútuo acordo. Segundo apurou, a saída deveu-se às diferentes visões do treinador e da administração em relação ao futuro do projeto."Liderar um grupo de jogadores tão empenhados e talentosos foi uma das experiências mais marcantes da minha carreira. Vivemos momentos incríveis e inesquecíveis que tornaram esta experiência ainda mais extraordinária do que eu poderia imaginar.A cidade de Viseu tem um lugar especial no meu coração, assim como os adeptos do Académico, que foram fundamentais para o nosso sucesso e nos apoiaram incondicionalmente de norte a sul do país, demonstrando que fomos parte de algo maior do que apenas um clube de futebol.Mais uma vez, muito obrigado a todos os que fizeram parte desta jornada incrível. Levarei este grupo, esta cidade e estes adeptos comigo para sempre. Sonhámos juntos, continuem a sonhar."