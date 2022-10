Jorge Costa e a troca de treinador no Sp. Covilhã: «Tudo pode ser diferente»

Depois de ter vencido os dois últimos jogos que disputou, o Ac. Viseu chega com a motivação em alta ao embate com o Sp. Covilhã. Apesar disso, Jorge Costa apresentou um discurso cauteloso perante o facto de os serranos terem um treinador novo (Alex Costa substituiu Leonel Pontes)."É difícil fazer a antevisão a este jogo. Temos um conhecimento perfeito daquilo que o Sp. Covilhã pode fazer, mas, como houve uma troca de treinador no início da semana, amanhã tudo pode ser diferente. Mais do que pensar no Sp. Covilhã, que temos de respeitar, temos de nos focar no que temos de fazer e perceber o mais rápido possível que adversário vamos encontrar", explicou o timoneiro do conjunto beirão.O início do encontro está agendado para as 11 horas deste domingo.