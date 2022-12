Jorge Costa e o 13.º jogo consecutivo do Ac. Viseu sem perder: «Nem nos meus melhores sonhos...»

Jorge Costa mostrou não ter dúvidas quanto à justiça da vitória (3-2) do Ac. Viseu frente ao Estoril, em jogo da 3.ª jornada da Allianz Cup."É sempre difícil, num jogo com tantas incidências, termos uma noção clara [da justiça do resultado]. A mim parece-me que sim [que foi justo], parece-me que não há grandes dúvidas relativas à justiça do resultado, pelas oportunidades de golo que tivemos mais do que o Estoril. Hoje acabámos por ganhar e isto é importantíssimo para mim, para o crescimento da equipa como equipa e para os jogadores acreditarem cada vez mais naquilo que nós estamos a fazer", começou por referir o treinador dos viseenses."Houve várias incidências, honestamente foi um jogo estranho e que nos fez, penso que ao Estoril também, perder alguma concentração. Tivemos a capacidade de, estando a perder, dar a volta, acreditar sempre, lutar, e saímos daqui muito felizes com este resultado e da forma como saímos, não só pelo resultado em si, mas da forma como o conseguimos", acrescentou, para depois abordar o facto de o Ac. Viseu ter somado o 13.º jogo sem perder, tendo vencido nove deles."Não quero ser humilde de mais, porque não sou. Não quero ser arrogante, porque também não sou. Estou muito satisfeito. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que no primeiro jogo iria perder e depois chego a estar 13 jogos sem conhecer o sabor da derrota, portanto, está a correr acima das expectativas, sendo que eu acreditava, só que de o acreditar à realização...", vincou, concluindo: "Estamos todos de parabéns e estamos todos a trabalhar muito para isto, acho que criámos aqui uma boa família em que temos objetivos e sabemos como é que havemos de chegar lá."