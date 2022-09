Jorge Costa encaminhado para assumir o comando técnico do Ac. Viseu

Abortada a contratação de Pedro Miguel para assumir o comando técnico do Ac. Viseu, a SAD dos viriatos tem agora bem encaminhadas as negociações com Jorge Costa, técnico de 50 anos, segundo informações confirmadas porA confirmar-se o acordo entre as partes, o antigo internacional português regressa ao futebol português, depois de ter orientado o Sfaxien, da Tunísia, entre fevereiro e abril. Relembre-se que o técnico começou a época passada no Farense, clube ao qual chegou na segunda metade da época 2020/21, mas saiu após seis jogos.Em Portugal, Jorge Costa já passou pelo Sp. Braga, Olhanense, Académica, P. Ferreira e Arouca. A nível internacional, treinou o Limassol e o Anorthosis, do Chipre, o Tours, de França, o Mumbai City, da Índia, o Cluj e o Gaz Metan, da Roménia, e a seleção do Gabão.