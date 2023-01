Jorge Costa: «Não quero que haja uma obsessão com a subida»

Depois da presença na final four da Allianz Cup, que terminou com a eliminação frente ao FC Porto, colocando fim à série de 20 jogos sem perder do Ac. Viseu, o técnico Jorge Costa espera que a equipa já tenha redirecionado o foco para a sua realidade: a participação na Liga Sabseg."Estamos orgulhosos por aquilo que fizemos [na Allianz Cup], sabíamos que a tarefa ia ser difícil, contra uma belíssima equipa, mas basta de falar desse jogo. Agora temos de voltar o mais rapidamente possível à nossa realidade, que é a 2.ª Liga. Essa é a minha preocupação, perceber até que ponto já estamos com o chip naquilo que são as nossas obrigações ou se ainda estamos naquela fase de paraíso, em que foi tudo muito bonito e extraordinário, e fora do que é o nosso dia-a-dia. Foi bonito, mas já acabou. Agora é virar o chip, porque temos um jogo de grau de dificuldade elevado amanhã", sublinhou o treinador, voltando a frisar que a subida de divisão não é um objetivo."Queremos muito ganhar os jogos todos, mas sabemos que isso não vai acontecer. Vou repetir as vezes que forem necessárias as nossas obrigações e objetivos. Andarmos na metade de cima da tabela é mérito nosso, mas não quero que haja uma obsessão com a subida de divisão. A nossa obsessão é fazer as coisas bem feitas, crescermos como equipa e em termos individuais. Os objetivos não foram alterados, não houve investimento, nem desinvestimento. O nosso projeto é claro como a água e vai-se manter assim até ao fim", reiterou.Sobre o adversário desta terça-feira, Jorge Costa realçou o talento das jovens águias: "O Benfica B está tranquilo no campeonato. Começou bem a época, mas teve maus resultados, com derrotas pesadas, em dois dos últimos três jogos. Contra as equipas B é sempre difícil saber o que podemos esperar, mas é inegável que são jovens, quase todos internacionais pelos seus países, com um talento incrível e que aproveitam estes momentos para chegarem à equipa principal. Será uma equipa motivada, com grandes talentos, que nos vais dificultar o nosso objetivo, que é a conquista dos três pontos."Para este jogo, além dos lesionados Nussbaumer e Roberto Massimo, o técnico dos viriatos não poderá contar com o castigado Rafael Bandeira, algo que não o preocupa. "Estamos numa fase complicada com muitos jogos, que ainda se vai prolongar. Temos de fazer uma boa gestão de carga de treino e depois caberá a mim fazer a gestão dos ativos. Para este jogo não temos o Bandeira, mas temos o Mesquita e não ficamos a perder. Felizmente tenho um plantel que me dá garantias", afirmou, mostrando preparado para qualquer cenário neste fecho de mercado: "Estou preparado para receber jogadores, preparado para perder jogadores e preparado para ir com estes até ao fim. Qualquer um dos cenários não é um drama. Só tenho é que, daqui a umas horas, perceber se há ou não mudanças e adaptar-me para fazer o melhor."O Ac. Viseu recebe o Benfica B esta terça-feira, pelas 18 horas.