Jorge Costa: «Pelo que se passou nos 90 minutos um ponto encaixa-nos bem» As declarações do treinador do Ac. Viseu após empate (1-1) diante do Tondela





• Foto: José Gageiro / Movephoto