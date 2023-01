Jorge Costa: «Se eventualmente acabarmos em lugar de subida, damos o nosso lugar»

O empate (1-1) na receção ao Nacional na manhã deste sábado significou o 20.º jogo consecutivo sem perder do Académico de Viseu em todas as competições, mas nesse esse marco foi motivo de celebração por parte de Jorge Costa no final da partida em Viseu.





Em declarações aos microfones da Sport TV, o treinador do Académico de Viseu foi muito crítico com a entrada dos seus jogadores no encontro, sublinhando que teria feito mais alterações nos primeiros minutos do segundo tempo - fez cinco entre o minuto 45 e 59 - se pudesse."É o 20.º jogo consecutivo sem perder, mas eu gostava de mudar o discurso e ter vitórias consecutivas. É diferente. É um motivo de orgulho. Foi um jogo com partes atípicas, completamente diferentes. Na primeira parte entrámos... muito jogadores abaixo daquilo que são capazes de fazer. Vi-me obrigado a alterar, se mais pudesse, mais tinha alterado, e melhorámos. Fomos o Académico que gostamos: pressionantes, a tentar jogar. E claramente que merecemos. Só não digo que é um empate injusto, injusto, injusto porque merecemos ser penalizados pelo que não fizemos na primeira parte. Em alta competição não se pode dar 45 minutos ao adversário", atirou.Contudo, Jorge Costa deixou ainda um recado muito claro sobre qual é a ambição do clube para o futuro, deixando uma declaração um tanto o quanto curiosa sobre uma hipotética subida de divisão no final da temporada. "Para acrescentar, porque não sei se vai fazer-me mais perguntas ou não, deixar bem claro que nós não somos candidatos a nada. Deixem-nos jogar, deixem-nos errar, tentar ganhar os jogos... Se eventualmente acabarmos em lugar de subida, damos o nosso lugar. Não façam filmes com o Académico, deixem estes jovens crescer, evoluir, ganhar, perder e empatar. Porquê que eu tenho este discurso? Claramente saberá o porquê. Não vale a pena estender-me mais porque senão o penalizado depois sou eu. Tem a ver com o que se passou na segunda parte", finalizou.