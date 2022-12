Jorge Costa: «Vejo os jogadores confiantes e com vontade de fazer mais e melhor»

Conseguido o apuramento histórico para a final-four da Allianz Cup, o Ac. Viseu regressa ao campeonato numa série de 15 jogos sem conhecer o sabor da derrota. Na visita ao Penafiel, este sábado, o técnico Jorge Costa quer ver a equipa alegre dentro de campo e sem pressão extra face à atual sequência de resultados."Sabemos o que queremos para esta época. Não vou colocar pressão, nem admito que a coloquem nos jogadores. Sei que a memória é curta, mas neste momento não somos a melhor equipa do mundo, tal como há dois ou três meses não éramos a pior equipa do mundo", afirmou o treinador, na antevisão à partida, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro, antes de descrever o ambiente no balneário: "Não vi os jogadores com o ego muito elevado, vejo jogadores confiantes, contentes e, acima de tudo, com vontade de fazer mais e melhor e de evoluir diariamente. Estão mais soltos e é isso que quero. Quero que esta equipa cresça e que os jogadores evoluam, mas, acima de tudo, que se divirtam muito naquilo que é o seu dia-a-dia."Em relação ao embate com o Penafiel, Jorge Costa realça a necessidade da equipa "mudar o chip" para "fazer um jogo competente". "O Penafiel apostou para os primeiros lugares desde o início de época e é uma equipa tradicionalmente difícil, especialmente em casa", sublinhou o técnico.Já sobre o mercado de inverno, o timoneiro dos viriatos garante estar satisfeito com as opções que tem ao dispor. "Seria injusto ou ingrato, se neste momento, estivesse preocupado em trazer reforços. Estes jogadores colocaram-nos na situação ótima em que estamos. Se tiver de ser com estes até ao fim, vou com todo o agrado", garantiu.O Ac. Viseu visita o Penafiel este sábado, pelas 11 horas.