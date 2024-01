Jorge Simão: «Cada jogo é uma nova oportunidade para procurarmos fazer o melhor e ganhar»

A atravessar a melhor fase da temporada, o Ac. Viseu desloca-se até à Madeira para defrontar o Marítimo, que foi afastado da Taça de Portugal a meio da semana. Apesar desse resultado negativo, o técnico Jorge Simão não coloca demasiada importância no atual momento de forma distinto das duas equipas."Independentemente daquilo que são os resultados recentes quer de uma, quer de outra equipa, acho que são coisas que não trazem nenhuma tendência para o jogo. Cada jogo escreve uma história nova, e cada jogo é uma nova oportunidade para procurarmos fazer o melhor e ganhar. Apesar de nós virmos num ciclo positivo, e apesar do Marítimo vir de uma derrota na Taça de Portugal, nenhum destes factos influenciará o que se passará amanhã. Para mim, o que falta da próxima época é só até amanhã, é o jogo com o Marítimo. Não consigo pensar para além deste jogo", disse o treinador, no lançamento da partida, abordando depois o mercado de transferência."Eu estou satisfeito com os jogadores que tenho à minha disposição. No entanto, nenhum treinador do mundo poderá dizer que, quando o mercado está aberto, não espera que possa acontecer alguma coisa. Apesar de estar satisfeito com os jogadores, o mercado é sempre uma janela de oportunidade, mesmo que não estejamos à procura de nenhum jogador ou de uma posição em específico. Estamos atentos àquilo que se passa no mercado e, até ao dia 31 de janeiro, estamos atentos àquilo que possa surgir", explicou.O Ac. Viseu defronta o Marítimo este domingo, pelas 15h30.