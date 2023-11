Jorge Simão e o desaire com o FC Porto B: «O segundo golo foi um abalo muito forte para nós»

Depois de não ter conseguido dar sequência à vitória da ronda anterior na visita ao FC Porto B, onde perdeu por 3-0 , Jorge Simão, treinador do Ac. Viseu não contestou o triunfo dos dragões, mas preferiu realçar a resposta da equipa no arranque da 2.ª parte."Foi um jogo esquisito, porque olhando para o resultado parece que houve uma superioridade evidente do FC Porto B e acho que não foi assim tanto, embora nem sempre tenhamos sido tão rigorosos como esperava. Na 1ª parte, sobretudo, estivemos pouco compactos e agressivos nas zonas de pressão, o que acabou por fazer a diferença no resultado ao intervalo. O Vasco Sousa a receber entre linhas torna-se muito perigoso e cria muitas dificuldades. É um valor a ter em atenção para o futebol português. Mas até ao penálti não havia oportunidades", começou por analisar o técnico, em declarações ao Porto Canal, abordando depois a reação após o intervalo."Na 2.ª parte foi diferente. Tivemos oportunidades claríssimas para fazer o golo logo a abrir e depois sofremos o segundo, o que se refletiu animicamente nos jogadores. A diferença no resultado esteve na dinâmica da organização das equipas. A equipa do FC Porto B esteve mais fluida, mais solta e confiante, e o segundo golo foi um abalo muito forte para nós. Na 2ª parte, tudo o que fizemos até ao 2-0 é aquilo a que nos temos de agarrar. A responsabilidade do resultado não é dos jogadores, porque tentaram fazer o que treinamos. Estamos a alterar dinâmicas que a equipa tinha e, em situações de dificuldade, a equipa ainda não está confiante naquilo que pode e deve fazer, mas é só um jogo e três pontos que não conseguimos conquistar", reforçou, mantendo-se otimista para o futuro: "Acredito que vamos melhorar. Há qualidade para fazer um jogo mais consistente e com maior rigor, que em alguns momentos perdemos hoje."