Jorge Simão e o reencontro com a U. Leiria: «Espero que a história seja diferente»

A atravessar um bom momento na Liga Sabseg, com quatro jogos sem perder e duas vitórias durante esse período, o Ac. Viseu recebe, este sábado, a U. Leiria, formação que já esta época eliminou os viriatos da Taça de Portugal em pleno Estádio do Fontelo, no jogo que ditou a saída de Vítor Martins do comando técnico."Vi o jogo com o U. Leiria para a Taça com muita atenção, aliás foi um dos pontos em que nós tocamos para estudar o adversário", admitiu o treinador, sem colocar demasiado ênfase nesse encontro: "Já muito coisa mudou desde esse jogo e amanhã espero que a história seja obviamente diferente."Apesar do momento de forma distinto das duas equipas, Jorge Simão não acredita que isso se venha a refletir quando a bola começar a rolar no relvado. "O facto de nós estarmos numa sequência positiva e o Leiria não estar numa sequência tão positiva, acho que não tem influência nenhuma. Já ouvi vários treinadores desta Liga, e eu concordo, que qualquer equipa que esteja no fundo da tabela pode ganhar a uma do topo da tabela sem grande surpressa, mesmo na qualidade do futebol praticado. Ainda bem que assim é. Um campeonato em que o nível competitivo é mais próximo entre as equipas é mais aliciante para quem joga e para quem assiste", frisou.Por fim, o técnico revelou ainda os desejos para o novo ano: "Dedico-me completamente a este clube e aos jogadores com quem trabalho para que consigamos estar perto das vitórias, que é aquilo que queremos dar a este clube. Recordo a frase que está escrita num dos nossos balneários: 'Trabalhamos para ser o orgulho dos viseenses'. É um frase curiosa, porque se conseguirmos devolver o orgulho às pessoas que gostam de nós, o orgulho de virem aos jogos e se sentirem representados na nossa forma de jogar, isso é sublime."O Ac. Viseu defronta a U. Leiria este sábado, pelas 18 horas, em jogo da 16.ª jornada da Liga Sabseg.