Kadir Seven pode chegar ao Ac. Viseu

Segundo as informações veiculadas pela imprensa turco, o central Kadir Seven pode vir a ser reforço do Ac. Viseu. O defesa, de 20 anos, pertence ao Giresunspor, clube que desceu à 2ª divisão turca, mas estará a ser negociado pelo Hoffenheim, da Alemanha, sendo que o plano passará por emprestar depois o jogador aos viriatos. Recorde-se que a Hobra, acionista maioritária da SAD viseense, também é investidora no clube alemão.

Com apenas três centrais no plantel - João Pinto, André Almeida e Arthur Chaves -, os viriatos estão no mercado por mais um reforço para o eixo e Kadir Seven pode ser a resposta a essa necessidade.

Entretanto, Jonathan Toro, que saiu após terminar contrato, foi ontem apresentado no Petro de Luanda.