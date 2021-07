Lúcio Fernandes confirmado no Ac. Viseu

Depois de ontem ter anunciado a chegada de Igor Milioransa, o Ac. Viseu confirmou esta terça-feira a contratação do seu companheiro de equipa Lúcio Fernandes, médio-defensivo, de 25 anos, que também chega proveniente do Grémio Anápolis.





Antes de representar a formação do estado de Goiás, o brasileiro teve passagens pelo Gama, Cruzeiro-DF, Sobradinho, Capital CF, Paranoá, Anapolina, Luziânia e Brasília. Em 2021, Lúcio Fernandes fez 15 jogos e apontou um golo pelo Grémio Anápolis. Agora, o médio-ofensivo vai ter a sua primeira experiência fora do futebol brasileiro.Nesta fase, a formação orientada por Zé Gomes prepara a estreia na 2ª Liga diante do Casa Pia, marcado para 7 de agosto.