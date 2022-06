Miguel Sena renova com o Ac. Viseu

O jovem avançado Miguel Sena renovou contrato com o Ac. Viseu por duas temporadas, até 2024, informou esta sexta-feira a SAD do clube da 2.ª Liga.

"A Académico de Viseu FC, Futebol SAD, informa que chegou a acordo com o jogador Miguel Fernandes Sena, para a renovação do seu vínculo contratual com o clube para as próximas duas temporadas", pode ler-se no comunicado da SAD do clube beirão.

Miguel Sena chegou ao Ac. Viseu em 2017, para integrar a equipa de sub-19, onde marcou 29 golos em duas temporadas.

Após uma época de empréstimo ao Lusitano de Vildemoinhos, equipa do Campeonato de Portugal, regressou ao Académico para ser utilizado em três jogos oficiais na última temporada.

Depois do médio internacional angolano Paná, Miguel Sena é a segunda renovação oficialmente confirmada no Académico de Viseu para o plantel que na temporada 2022/23 na 2.ª Liga vai continuar a ser orientado por Pedro Ribeiro.