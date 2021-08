Nuno Tomás assina pelo Ac. Viseu até 2023

O Ac. Viseu anunciou, esta quinta-feira, a chegada de Nuno Tomás ao clube. O jogador, de 25 anos, rubricou um contrato válido até 2023 com o conjunto viseense.





Formado no Odivelas e no Belenenses, Nuno Tomás representou, enquanto sénior, o Eléctrico, Sintrense, Real, Belenenses, Belenenses SAD, CSKA Sofia (Bulgária) e Kups (Finlândia). Depois de uma época e meia no estrangeiro, o defesa-central está assim de regresso a Portugal, após ter rescindido com o CSKA Sofia.No conjunto de Zé Gomes, Nuno Tomás vai ter a concorrência de Pica, Pedro Monteiro, Filipe Soares e Tiago Correia no centro da defesa.