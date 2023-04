Jorge Costa já não é treinador do Ac. Viseu. O técnico e a SAD chegaram a acordo mútuo para a cessação do contrato em vigor, válido até ao final da presente temporada.Deste modo, o treinador, de 51 anos, não cumprirá os dois meses que o vínculo ainda previa, perdendo a fase decisiva da temporada, a começar pelo jogo frente à UD Oliveirense, este sábado. Nesse encontro, será Pedro Bessa, diretor-desportivo, a assumir a equipa.Chegado em setembro para substituir Pedro Ribeiro, técnico que havia começado a temporada, Jorge Costa agarrou o Ac. Viseu no penúltimo lugar do campeonato e conduziu o emblema viseense até à quarta posição.Despede-se agora com 34 encontros realizados, ao cabo dos quais somou 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas.