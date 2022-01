Pedro Ribeiro é o eleito para assumir o comando técnico

Pedro Ribeiro, de 36 anos, é o eleito pela SAD do Ac. Viseu para assumir o comando técnico. A saída do Penafiel, há poucos dias, e que se juntou ao divórcio entre os beirões e Zé Gomes, abriu uma janela de oportunidade que deverá resultar numa ligação que será oficializada a breve trecho.Com o vila-condense ao leme, os beirões chegaram ao 5º lugar na 10ª jornada da 2ª Liga, mas desde aí apenas somaram um ponto em 18 possíveis, criando um cenário de insatisfação que resultou na saída do treinador.Tendo optado por deixar o Penafiel por não se rever na visão que estava a ser implementada pelo presidente Gaspar Dias, Pedro Ribeiro assume agora o desafio de liderar um projeto que pretende estabilizar o Ac. Viseu na 2ª Liga mas com a ambição de, rapidamente, tentar a promoção ao escalão principal.Recorde-se que a maioria da SAD viseense foi adquirida pela Hobra, uma empresa detida pelo proprietário do Hoffenheim, emblema alemão que se encontra em zona europeia na Bundesliga e do qual já chegaram reforços ao Académico, nomeadamente o guardião Gril e o avançado Cakar.