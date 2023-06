Presidente do Ac. Viseu ambiciona subida de divisão a curto prazo

O presidente do Ac. Viseu, Mariano López, recém eleito pelos sócios, afirmou esta terça-feira que o objetivo passa por levar o clube até ao topo do futebol nacional a breve prazo.O projeto passa pela aposta na formação e no desenvolvimento dos jogadores. Mariano Lopez garantiu que a ambição do clube de Viseu é "subir sempre", mas que é preciso investimento para alcançar os objetivos, nomeadamente, no estádio e em infraestruturas.Para a época que agora vai iniciar, o Mariano López deixou elogios a Vítor Martins, que foi hoje confirmado oficialmente como novo treinador. "É jovem, ambicioso e aposta na formação, características que vão de encontro aos objetivos do clube", afirmou.O treinador dos sub-23 será Nuno Braga, ex-Vizela, Sérgio Fonseca vai orientar os sub-19 e Luís Fonseca fica responsavél pelo futebol de formação. "Começámos a assinar os primeiros contratos de formação, algo que antes não existia", continuou.Por último, revelou que o clube vai passar a ter uma equipa de futebol feminino. Os detalhes serão anunciados mais tarde.