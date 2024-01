Ricardo Nóbrega reforça ataque do Académico de Viseu

View this post on Instagram A post shared by Acade´mico de Viseu FC, SAD (@academicodeviseufc)

Ricardo Nóbrega é a mais recente contratação do Académico de Viseu. O avançado de 19 anos assinou um contrato profissional e vai integrar o plantel da equipa sub-23 comandada pelo treinador Nuno Braga.O extremo chega proveniente do Anadia FC, emblema da Liga 3, após ter alinhado apenas em dois encontros, com um total de 13 minutos de jogo.O dianteiro madeirense dividiu a sua formação entre Clube Futebol Andorinha, CS Marítimo e Benfica, para onde se transferiu com 12 anos, na temporada 2016/2017. Ao serviço dos encarnados, representou todos os escalões de formação, desde os sub-15 até aos sub-23, integrando a equipa que venceu a UEFA Youth League e o Campeonato Nacional de Juniores em 2021/2022, juntando ainda a Taça Intercontinental sub-20 ao seu palmarés.