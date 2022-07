Roberto Massimo apresentado como reforço do Ac. Viseu

Depois de ter assegurado a continuidade de Famana Quizera e a contratação de Daniel Labila, o Ac. Viseu apresentou agora Roberto Massimo. O extremo reforça os viriatos por empréstimo do Estugarda até ao final da época.Apesar de ter nascido no Gana e de também ter nacionalidade italiana, Massimo é internacional jovem pela Alemanha. Nas duas últimas temporadas, o jogador, de 21 anos, alinhou em 39 jogos pela equipa principal do Estugarda, tendo feito dois golos e uma assistência.O Ac. Viseu continua assim a estabelecer uma estreita parceria com o mercado alemão.