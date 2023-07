Samba Koné assina pelo Ac. Viseu até 2027

O Ac. Viseu oficializou, este domingo, a contratação do médio Samba Koné. O maliano, de 21 anos, assinou em definitivo pelos viriatos, tendo firmado um contrato válido até junho de 2027.Samba Koné passou as duas últimas épocas a serviço do FC Porto B, cedido pelo Derby Académie, equipa do seu país de origem. Nos dragões, o jogador disputou 41 encontros, assinado três golos e uma assistência.Depois das renovações de Mbaye e Javier Currás, o Ac. Viseu apresenta assim o primeiro reforço para a época 2023/24 e garante mais uma opção para o meio-campo do plantel às ordens de Vítor Martins.